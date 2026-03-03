Зимняя Олимпиада — 2026
Иран «прикрыл» один из «райских уголков» на Ближнем Востоке

Bloomberg: атаки Ирана ослабляют привлекательность ОАЭ для бизнесменов

Атаки Ирана способны серьезно повлиять на статус ОАЭ как привлекательной страны для бизнеса, пишет агентство Bloomberg. До атак Арабские Эмираты считались «райским уголком в швейцарском стиле». Сейчас же, по данным NDTV World, Дубай теряет большие деньги — только аэропорт упускает около $1 млн (77 млн рублей) каждую минуту простоя.

По информации издания, с 28 февраля системы ПВО ОАЭ перехватили 165 баллистических ракет, две крылатые ракеты и 541 беспилотник, запущенные с территории Ирана. Обломки снарядов спровоцировали пожары, а крупнейший в мире по пассажиропотоку аэропорт был вынужден приостанавливать работу.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что иранские военные отчитались об уничтожении более 40 американских солдат и ранении свыше 70 военнослужащих в результате комбинированной атаки на американские объекты в Дубае. Удар был нанесен по местам сосредоточения полутора сотен военнослужащих США в Объединенных Арабских Эмиратах.

Также стало известно, что более 2 тыс. российских туристов смогли вернуться из стран Ближнего Востока. В частности, около 1 тыс. человек вернулись из ОАЭ, еще 200 — из Омана. По состоянию на 1 марта количество туристов, застрявших в Дубае, достигало 20 тыс. человек.

аэропорты
Дубай
Иран
атаки
