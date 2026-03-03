Большунов заявил о предложениях сменить гражданство ради Олимпиады

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что ему поступали предложения о смене спортивного гражданства для выступления на Олимпийских играх-2026. Лыжник отметил, что даже об этом не думал, сообщает «Вести».

Было несколько предложений… Чего мне их рассматривать-то? Есть вещи поважнее. Я родился где? То есть это как бы непередаваемо. Особенно в такое время сейчас, даже и неохота об этом говорить, и вспоминать, — сказал Большунов.

Ранее Большунов раскритиковал уровень конкуренции на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, где наблюдается полное доминирование норвежских атлетов. Трехкратный олимпийский чемпион отметил, что отсутствие интриги в мужских гонках сделало просмотр соревнований бессмысленным. В декабре 2025 года Большунов подал в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) заявку на нейтральный статус для участия в Играх в Италии, но получил отказ.

Также Большунов рассказал, что сыграл в волейбол с корейскими строителями перед гонкой. Сразу после этого он выиграл гонку, преодолев дистанцию 10 км за 23 минуты 59,9 секунды.