03 марта 2026 в 16:20

Экономист раскрыл, станет ли Европа снова покупать нефть и газ у России

Экономист Разуваев: ЕС может возобновить покупку нефти и газа у РФ из-за Ирана

Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press
Эмбарго ЕС на покупку российских энергоносителей может быть приостановлено из-за ситуации на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru экономист и политолог Александр Разуваев. По его словам, президент США Дональд Трамп начал операцию против Ирана, не предупредив европейские страны, фактически поставив их в безвыходное положение.

Ну и что европейцам теперь делать? Что они, будут газ у американцев втридорога покупать? Альтернатив ближневосточному рынку энергоносителей, кроме России, просто не существует. Поэтому логично было бы снять санкции, восстановить потоки и спокойно жить. Если бы это все функционировало, то никаких проблем сейчас у европейцев не было. Они сами все это для себя устроили, — утверждает Разуваев.

По словам экономиста, сегодня вся Европа находится под ударом. При этом нарушение поставок энергоносителей с Ближнего Востока выгодно российской экономике, подчеркнул собеседник.

Ранее газета The New York Times написала, что военная операция США и Израиля против Ирана может помешать Индии выполнить требование Вашингтона по отказу от российской нефти. Поэтому конфликт может снова подтолкнуть Нью-Дели к закупке углеводородов из РФ.

экономика
Европа
газ
нефть
Сона Рустамова
С. Рустамова
