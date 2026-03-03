Инфекционист раскрыл, грозит ли россиянам новая пандемия весной

Этой весной в России ожидается активизация вируса Коксаки и эволюция нового штамма коронавируса «Стратус», однако речи о пандемии не идет, рассказал «Осторожно, новости» доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней ИКМ Пироговского университета Мурад Шахмарданов. По словам эксперта, основным вирусом сезона по-прежнему останется грипп, но и коронавирус продолжит циркуляцию.

Как пояснил профессор, эволюция «Стратуса» ожидается в начале 2026 года. Его главные характеристики — высокая скорость распространения, частое возобновление заболевания, а также склонность вызывать фарингиты, ларингиты и синуситы.

Помимо этого, профессор прогнозирует рост энтеровирусных инфекций, в частности активизацию вируса Коксаки. Специалист обратил внимание на сложность диагностики заболевания. Так, у взрослых оно часто протекает без сыпи, но с сильной болью в горле, из-за чего его путают с ангиной и назначают неверное лечение. У детей, напротив, сыпь проявляется ярко.

Тем не менее появления «сверхопасных вирусов» весной не ожидается, уверен Шахмарданов. Но в группе риска по-прежнему остаются пенсионеры старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитами. Врач рекомендовал не забывать о гигиене и внимательно следить за состоянием организма.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России доктор биологических наук и академик РАН Денис Логунов заявил, что мир вступил в эпоху повышенного риска эпидемий. По его словам, на это повлиял образ жизни современных людей.