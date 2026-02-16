Академик оценил вероятность развития новых эпидемий

Мир вступил в эпоху повышенного риска эпидемий, рассказал KP.RU директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России доктор биологических наук академик РАН Денис Логунов. По его словам, на это повлиял образ жизни современных людей.

Численность человечества очень велика, люди расселились по всей планете. И очень быстро перемещаются. Поэтому единичные случаи инфицирования легче и быстрее могут перерастать во вспышки и далее массово распространяться, — рассказал Логунов.

Академик подчеркнул, что сейчас люди продолжают сталкиваться с природными очагами заболеваний — например, инфицированными животными или насекомыми. Однако, по его словам, никто с точностью не может предсказать, когда наступит новая эпидемия.

Ранее врач Андрей Осипов рассказал, что в России не ожидается эпидемии из-за штамма COVID-19 «стратус» — в стране зарегистрированы единичные случаи. Он отметил, что в зону повышенного риска входят люди с хроническими заболеваниями, пожилые и дети.