Врач раскрыл, грозит ли России эпидемия из-за штамма «стратус» Врач Осипов: в России не ожидается эпидемия из-за нового штамма COVID-19

В России не ожидается эпидемия из-за штамма COVID-19 «стратус» — в стране зарегистрированы единичные случаи, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач Андрей Осипов. Он отметил, что в зону повышенного риска входят люди с хроническими заболеваниями, пожилые и дети.

Болезнь протекает не так тяжело, и сейчас мы не видим подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Регистрируются единичные случаи, поэтому никакой глобальной опасности он не представляет, — подчеркнул Осипов.

В целях защиты врач посоветовал своевременно проветривать помещения и избегать мест с большим скоплением людей. Специалист также напомнил о том, как важно мыть руки и умываться после улицы.

Ранее в России зафиксировали рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По итогам пятой недели 2026 года количество зарегистрированных случаев увеличилось на 9,6% по сравнению с предыдущей семидневкой, достигнув отметки в 665 тыс. человек.