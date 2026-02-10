Врач связала всплеск венерических инфекций с COVID-19

Пандемия COVID-19 способствовала росту венерических заболеваний из-за увеличения онлайн-знакомств и распространения препаратов доконтактной профилактики ВИЧ — PrEP, рассказала уролог, сексолог Екатерина Макарова. В беседе с Lenta.ru она подчеркнула, что PrEP защищает только от ВИЧ, но не предотвращает заражения сифилисом, гонореей, хламидиозом и другими инфекциями.

Доконтактная профилактика — дело хорошее и нужное. Но она снижает мотивацию использовать барьерные средства защиты, то есть презервативы и местные антисептики, — рассказала она.

За десять лет, с 2012 по 2022 год, количество выявленных заражений увеличилось почти на треть: с 5,6 млн до 8 млн пациентов в год. Особенно стремительно растет число случаев врожденного сифилиса.

До этого дерматовенеролог Павел Ворожейки рассказал, что теоретически сифилисом можно заразиться через продукты, на которых остались выделения больного человека. Он уточнил, что работники в сфере производства, хранения, транспортировки и продажи продуктов осуществляют особый контроль за товаром, в том числе проверку на сифилис.