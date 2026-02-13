Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 10:03

Более 10 детей госпитализировали с кишечной инфекцией на Алтае

На Алтае 11 детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Первомайском районе Алтайского края госпитализировали 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции из краевого центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга», сообщили в Минсоцзащиты региона. Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

В краевом центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга» (Первомайский район) госпитализированы 11 детей с признаками вирусной кишечной инфекции, проходивших в учреждении реабилитацию, — сообщили в ведомстве.

Детей без симптомов заболевания отправляют домой. Жизни госпитализированных ничего не угрожает. В интернате проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Сыктывкаре начали закрывать школы из-за кишечной инфекции. Причиной отравления школьников могло стать некачественное питание — по словам родителей, детям подавали недоваренное или недожаренное мясо. После приема пищи у школьников начинались резкие боли в животе и другие симптомы отравления.

До этого в Санкт-Петербурге была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в школе № 39 Невского района. По данным Роспотребнадзора, число отравившихся учеников и сотрудников выросло до 37 человек, шести из которых потребовалось стационарное лечение. Лабораторно был выявлен норовирус.

кишечные инфекции
дети
Алтайский край
инфекции
