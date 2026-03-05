Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 15:00

Житель Калининградской области до смерти избил жену

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Жителя Калининградской области будут судить за избиение жены, после которого пострадавшая скончалась, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда. Ранее фигурант дела уже был судим за убийства.

В ведомстве рассказали, что мужчина избивал супругу в течение двух дней. В ходе конфликта он нанес ей удар рукой по голове и ногой в бедро, на следующий день мужчина нанес пострадавшей еще не менее четырех ударов по голове и восьми — по телу.

Еще спустя несколько дней женщина скончалась от полученных травм. Фигуранту предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

Ранее сообщалось, что жительница Пензы сбежала через балкон на пятом этаже, спасаясь от пьяного сожителя с ножом. Девушка обратилась в полицию с заявлением на молодого человека 2001 года рождения, который угрожал ей убийством из-за недовольства ее общением с подругой.

Калининградская область
убийства
суды
травмы
