Житель Калининградской области до смерти избил жену

Жителя Калининградской области будут судить за избиение жены, после которого пострадавшая скончалась, сообщает «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда. Ранее фигурант дела уже был судим за убийства.

В ведомстве рассказали, что мужчина избивал супругу в течение двух дней. В ходе конфликта он нанес ей удар рукой по голове и ногой в бедро, на следующий день мужчина нанес пострадавшей еще не менее четырех ударов по голове и восьми — по телу.

Еще спустя несколько дней женщина скончалась от полученных травм. Фигуранту предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

