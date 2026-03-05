Женатый россиянин напал на блогершу-миллионника с подругами в ресторане Женатый мужчина напал на блогершу в пятигорском ресторане за отказ познакомиться

Женатый мужчина напал с кулаками на блогершу-миллионника, отдыхавшую с подругами в пятигорском ресторане, передает Telegram-канал «112». Причиной стал отказ познакомиться. Девушка обратилась в полицию с заявлением и надеется, что его накажут.

По данным канала, все началось с приглашения незнакомки за соседним столиком потанцевать. Блогерша и ее подруги согласились. Через некоторое время незнакомая девушка подозвала к ним мужчину. Он подошел к блогерше, чтобы познакомиться, но та отказала и ушла с подругой в другую часть зала. Тогда мужчина ринулся за ними, начал хватать и удерживать девушек силой. Им удалось вырваться, но он догнал их и стал их оскорблять.

Пришедший к девушкам на помощь охранник по ошибке схватил другого человека. Когда блогерша подошла к нему, чтобы объяснить ошибку, на нее налетел предлагавший познакомиться мужчина. Также досталось ее подругам, которые пытались защитить девушку.

