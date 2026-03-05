Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 16:05

Женатый россиянин напал на блогершу-миллионника с подругами в ресторане

Женатый мужчина напал на блогершу в пятигорском ресторане за отказ познакомиться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Женатый мужчина напал с кулаками на блогершу-миллионника, отдыхавшую с подругами в пятигорском ресторане, передает Telegram-канал «112». Причиной стал отказ познакомиться. Девушка обратилась в полицию с заявлением и надеется, что его накажут.

По данным канала, все началось с приглашения незнакомки за соседним столиком потанцевать. Блогерша и ее подруги согласились. Через некоторое время незнакомая девушка подозвала к ним мужчину. Он подошел к блогерше, чтобы познакомиться, но та отказала и ушла с подругой в другую часть зала. Тогда мужчина ринулся за ними, начал хватать и удерживать девушек силой. Им удалось вырваться, но он догнал их и стал их оскорблять.

Пришедший к девушкам на помощь охранник по ошибке схватил другого человека. Когда блогерша подошла к нему, чтобы объяснить ошибку, на нее налетел предлагавший познакомиться мужчина. Также досталось ее подругам, которые пытались защитить девушку.

Ранее сообщалось, что жительница Пензы сбежала через балкон на пятом этаже, спасаясь от пьяного сожителя с ножом. Девушка обратилась в полицию с заявлением на молодого человека 2001 года рождения, который угрожал ей убийством из-за недовольства ее общением с подругой.

