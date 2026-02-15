Двое россиян пытались заработать 10 млн рублей на нелегальных вейпах Партию вейпов без маркировки на 10 млн рублей изъяли в Пятигорске

Полиция Ставрополья пресекла нелегальный сбыт вейпов на сумму около 10 млн рублей, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По информации ведомства, 59-летняя жительница Пятигорска и ее 35-летний знакомый закупили партию одноразовых электронных сигарет, чтобы затем продать с наценкой на рынке.

В помещении магазина полицейские обнаружили и изъяли пять тысяч единиц немаркированной никотинсодержащей продукции. <...> Ее стоимость составила порядка 10 млн рублей, — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту приобретения и хранения в целях сбыта немаркированной никотиносодержащей продукции в крупном размере. Теперь фигурантам может грозит до шести лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее в Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов, общая стоимость которой составила 80 млн рублей. Товары реализовывали с помощью сети торговых точек предприниматели 21–22 лет. Всего в ходе обыска изъяли около 20 тыс. единиц незаконной продукции.

До этого в Подмосковье обнаружили цех по производству жидкости для вейпов и изъяли продукцию на 1 млрд рублей. Два десятка обысков прошли на складах, в офисах и по адресам проживания задержанных. Цех работал круглосуточно, выпуская до 75 тыс. единиц продукции за смену.

