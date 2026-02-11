В Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов

В Чебоксарах выявили нелегальную партию вейпов и снюсов, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Общая стоимость товаров составила 80 млн рублей.

В ведомстве рассказали, что товары реализовывали с помощью сети торговых точек предприниматели 21-22 лет. Всего в ходе обыска изъяли около 20 тыс. единиц нелегальных товаров.

Сейчас продукцию направили на исследование. По его результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд конфисковал крупную партию поддельных кукол Барби в доход государства. Нелегальные товары обнаружили петербургские таможенники летом 2025 года — всего специалисты выявили 384 экземпляра, воспроизводящие игрушки американской компании Mattel Inc.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.