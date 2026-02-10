Суд Петербурга конфисковал несколько сотен поддельных кукол Барби

В Санкт-Петербурге суд конфисковал крупную партию поддельных кукол Барби в доход государства, пишет «Петербург2». Предпринимателю также назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Нелегальные товары обнаружили петербургские таможенники летом 2025 года. Всего специалисты выявили 384 экземпляра, воспроизводящие игрушки американской компании Mattel Inc.

Общий вес груза составил 71 килограмм. Согласно проведенной экспертизе, контрафактные игрушки не соответствовали оригинальным стандартам зарубежного бренда.

