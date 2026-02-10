Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 16:49

Суд Петербурга конфисковал несколько сотен поддельных кукол Барби

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге суд конфисковал крупную партию поддельных кукол Барби в доход государства, пишет «Петербург2». Предпринимателю также назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Нелегальные товары обнаружили петербургские таможенники летом 2025 года. Всего специалисты выявили 384 экземпляра, воспроизводящие игрушки американской компании Mattel Inc.

Общий вес груза составил 71 килограмм. Согласно проведенной экспертизе, контрафактные игрушки не соответствовали оригинальным стандартам зарубежного бренда.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции в Абакане провели проверку автомобиля Lada Granta и обнаружили значительное количество немаркированного жевательного табака, оборот которого запрещен в РФ. За рулем машины находился 26-летний местный житель, не имеющий судимостей.

игрушки
суды
Санкт-Петербург
подделки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве жители охваченного огнем жилого дома просят о помощи
В Госдуме заявили, что россиянам не стоит мечтать о зарплате в 1 млн рублей
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Иностранцу вынесли приговор за попытку подорвать региональное правительство
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде
Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту
Посол озвучил позицию РФ по восстановлению экономических связей с Молдавией
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.