24 февраля 2026 в 17:00

В Госдуме ответили, какие детские игрушки следует запретить

Депутат Милонов: игрушки с элементами эзотерики нужно признать экстремистскими

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Игрушки с эзотерическими элементами следует признать экстремистскими, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Кроме того, по его словам, товары для детей не должны содержать фрагменты жестокости и противоречить традиционным ценностям.

Я за то, чтобы у детей было как можно больше разных игрушек. Плохих немного, но, к сожалению, они есть. Они зачастую очень сильно продвигаются за счет масштабной рекламы крупных западных компаний. Например, я долго ругался из-за кукол со следами трупного разложения Monster High. Зачем они нашим детям? Подобное точно не нужно. Естественно, должны быть запрещены игрушки, связанные с эзотерикой. Это все точно должно быть вычеркнуто и признано экстремизмом, — высказался Милонов.

Он подчеркнул, что помимо сертификата безопасности, который игрушки получают после прохождения химико-биологической экспертизы, они также должны получать разрешения от специальной комиссии, в которую входят психологи, педагоги и другие эксперты. По словам депутата, товары должны проходить тестирование на отсутствие деструктивного воздействия.

Комиссия должна отслеживать подобные вещи. Проверять каждый кубик не следует. Не должны условно 50-летние люди решать, во что играть детям. Просто игрушки должны быть адекватными, без чрезмерной жестокости. Чтобы не делали их с клыками, кровью и так далее. Чтобы они не были оскорбительны, предположим, для представителей основных религиозных групп. Или, например, куклы с какими-то, так сказать, неправильными, нетрадиционными наклонностями (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), что популярно в западной повестке, — заключил Милонов.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ планирует внедрить единый стандарт оснащения детских садов. Ведомство создаст официальный список игр и игрушек, которые будут способствовать гармоничному развитию детей и соответствовать традиционным ценностям.

