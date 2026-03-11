Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 17:02

Их стеснялись и считали пережитком из СССР: теперь коллекционируют и используют в интерьере — елочные игрушки, шкатулки и зеркала

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Еще несколько десятилетий назад многие избавлялись от старых вещей из советских квартир. Елочные игрушки, шкатулки и дамские зеркала считались устаревшими и не представляли особой ценности. Но сегодня ситуация изменилась: винтаж из СССР активно ищут коллекционеры, а некоторые предметы продаются на аукционах за довольно серьезные суммы.

Советские елочные игрушки. Стеклянные шишки, космонавты, грибочки, овощи на прищепках и фигурки сказочных персонажей когда-то украшали почти каждую новогоднюю елку. Сегодня особенно ценятся игрушки довоенного времени и изделия 1950–1960-х годов. Редкие экземпляры, например космонавты, дирижабли или персонажи из сказок, могут стоить довольно дорого. Коллекционеры обращают внимание на состояние стекла, оригинальную роспись и старые крепления.

Декоративные шкатулки. В советских домах такие шкатулки хранили украшения, открытки и разные мелочи. Их делали из дерева, лака, фарфора и даже камня. Особенно востребованы сегодня палехские и федоскинские лаковые шкатулки с миниатюрной живописью. Они считаются настоящими произведениями искусства и часто становятся предметом коллекционирования.

Дамские зеркала. Небольшие карманные зеркальца с металлическими или эмалевыми крышками были популярным аксессуаром середины XX века. Их украшали узорами, цветной эмалью или гравировкой. Сейчас такие вещи ценятся как винтажные аксессуары — особенно если сохранился оригинальный футляр или декоративная отделка.

Интерес к этим предметам объясняется просто: советские вещи все чаще воспринимаются не как старый хлам, а как часть истории и дизайнерский винтаж. И то, что когда-то лежало в ящиках и сервантах, сегодня все чаще можно увидеть в коллекциях и музейных витринах.

Ранее мы рассказывали о вещах, которых еще 10 лет назад их жутко стеснялись. Теперь украшают модные интерьеры и кафе и коллекционируют.

Проверено редакцией
СССР
история
коллекционеры
игрушки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гражданина США заочно арестовали по делу о мошенничестве на Урале
Доверенное лицо Эпштейна заговорил перед комитетом США
«Газпром» сообщил об атаке на станцию «Русская»
Самозанятых хотят защитить от работодателей-обманщиков
Захарова уличила главу Еврокомиссии в забывчивости из-за слов о газе из РФ
Офтальмолог рассказала о причинах близорукости у детей
Алиев раскрыл секрет долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией
Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину
Блогеру-иноагенту Кацу вынесли заочный приговор
«Нашли тело»: поиски детей в Подмосковье 11 марта, новые подробности
«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ
Покинул Россию? Куда пропал Владислав Сурков, комментарий Кремля
Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ
«Когда я захочу»: Трамп заявил, что война с Ираном приближается к концу
«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии
Для иноагента Каца запросили реальный срок
Европейская страна закрыла свое посольство в Тегеране
Слуцкая объяснила, зачем Петросян исполнила четверной прыжок на Олимпиаде
Захарова назвала военным преступлением нападение на судно Arctic Metagaz
В Госдуме предложили оказать поддержку санаториям с лечебными грязями
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.