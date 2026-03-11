Их стеснялись и считали пережитком из СССР: теперь коллекционируют и используют в интерьере — елочные игрушки, шкатулки и зеркала

Их стеснялись и считали пережитком из СССР: теперь коллекционируют и используют в интерьере — елочные игрушки, шкатулки и зеркала

Еще несколько десятилетий назад многие избавлялись от старых вещей из советских квартир. Елочные игрушки, шкатулки и дамские зеркала считались устаревшими и не представляли особой ценности. Но сегодня ситуация изменилась: винтаж из СССР активно ищут коллекционеры, а некоторые предметы продаются на аукционах за довольно серьезные суммы.

Советские елочные игрушки. Стеклянные шишки, космонавты, грибочки, овощи на прищепках и фигурки сказочных персонажей когда-то украшали почти каждую новогоднюю елку. Сегодня особенно ценятся игрушки довоенного времени и изделия 1950–1960-х годов. Редкие экземпляры, например космонавты, дирижабли или персонажи из сказок, могут стоить довольно дорого. Коллекционеры обращают внимание на состояние стекла, оригинальную роспись и старые крепления.

Декоративные шкатулки. В советских домах такие шкатулки хранили украшения, открытки и разные мелочи. Их делали из дерева, лака, фарфора и даже камня. Особенно востребованы сегодня палехские и федоскинские лаковые шкатулки с миниатюрной живописью. Они считаются настоящими произведениями искусства и часто становятся предметом коллекционирования.

Дамские зеркала. Небольшие карманные зеркальца с металлическими или эмалевыми крышками были популярным аксессуаром середины XX века. Их украшали узорами, цветной эмалью или гравировкой. Сейчас такие вещи ценятся как винтажные аксессуары — особенно если сохранился оригинальный футляр или декоративная отделка.

Интерес к этим предметам объясняется просто: советские вещи все чаще воспринимаются не как старый хлам, а как часть истории и дизайнерский винтаж. И то, что когда-то лежало в ящиках и сервантах, сегодня все чаще можно увидеть в коллекциях и музейных витринах.

Ранее мы рассказывали о вещах, которых еще 10 лет назад их жутко стеснялись. Теперь украшают модные интерьеры и кафе и коллекционируют.