Раскрыты новые детали об операции по поиску пропавших в Звенигороде детей МЧС привлекло дополнительных водолазов к поиску пропавших в Звенигороде детей

Спасатели наращивают группировку для поиска детей, пропавших на Москве-реке в Звенигороде, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области Татьяна Василенко. По ее словам, к операции подключились дополнительные водолазные группы.

Зона поисков расширена. Привлечены дополнительные водолазные группы. Мониторинг проводится пешими группами, на катерах и беспилотниками с воздуха. В поиске пропавших детей задействованы все возможные силы и средства, — сказала она.

Ранее экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов в беседе с NEWS.ru предположил, что злоумышленники могли похитить детей в подмосковном Звенигороде и «замести следы». По его словам, возможно, преступники хотели, чтобы утопление детей было основной версией следствия.

До этого стало известно, что спасатели нашли тело одного из пропавших детей. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где подростки могли провалиться под лед Москвы-реки. Речь идет о 12-летнем мальчике. Поиски остальных детей продолжаются.