Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 18:20

Раскрыты новые детали об операции по поиску пропавших в Звенигороде детей

МЧС привлекло дополнительных водолазов к поиску пропавших в Звенигороде детей

Спасательные работы по поиску пропавших детей в Звенигороде Спасательные работы по поиску пропавших детей в Звенигороде Фото: Воронин Денис /Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Спасатели наращивают группировку для поиска детей, пропавших на Москве-реке в Звенигороде, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области Татьяна Василенко. По ее словам, к операции подключились дополнительные водолазные группы.

Зона поисков расширена. Привлечены дополнительные водолазные группы. Мониторинг проводится пешими группами, на катерах и беспилотниками с воздуха. В поиске пропавших детей задействованы все возможные силы и средства, — сказала она.

Ранее экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов в беседе с NEWS.ru предположил, что злоумышленники могли похитить детей в подмосковном Звенигороде и «замести следы». По его словам, возможно, преступники хотели, чтобы утопление детей было основной версией следствия.

До этого стало известно, что спасатели нашли тело одного из пропавших детей. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где подростки могли провалиться под лед Москвы-реки. Речь идет о 12-летнем мальчике. Поиски остальных детей продолжаются.

дети
Подмосковье
водолазы
МЧС
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат назвал важный нюанс идеи исключить аборты без медпоказаний из ОМС
В ООН обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке
Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.