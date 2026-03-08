В Сети появились кадры с места поиска пропавших детей Опубликованы кадры работы водолазов по поиску детей в Звенигороде

Водолазы начали обследовать дно Москвы-реки в поиске пропавших в Звенигороде Московской области детей. На кадрах, представленных телеканалом «Звезда», видна подготовка специалистов к погружению, в небе летает дрон.

Как сообщает телеканал, поиски трех пропавших подростков продолжаются. Детей также ищут более 300 волонтеров.

Ранее сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту исчезновения троих подростков. Один из очевидцев слышал крики школьников. На допросе он объяснил, что не позвонил спасателям, так как этим занимался другой человек.

