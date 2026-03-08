Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 13:17

В Сети появились кадры с места поиска пропавших детей

Опубликованы кадры работы водолазов по поиску детей в Звенигороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Водолазы начали обследовать дно Москвы-реки в поиске пропавших в Звенигороде Московской области детей. На кадрах, представленных телеканалом «Звезда», видна подготовка специалистов к погружению, в небе летает дрон.

Как сообщает телеканал, поиски трех пропавших подростков продолжаются. Детей также ищут более 300 волонтеров.

Ранее сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту исчезновения троих подростков. Один из очевидцев слышал крики школьников. На допросе он объяснил, что не позвонил спасателям, так как этим занимался другой человек.

До этого пропавшие в Санкт-Петербурге сестры Марина и Ирина вышли на связь. Они записали совместное видеообращение со своей матерью, в котором заявили об отказе оформлять официальные документы. Бабушка девушек Мария Жвалева уверена, что внучки находятся под сильным влиянием религиозной группы.

Также Ранее в акватории Оби в Ленинском районе Новосибирска обнаружили зимнюю надувную «ватрушку». По информации регионального управления Следственного комитета России, принадлежность тюбинга все еще устанавливается. Предположительно, его могла принести несовершеннолетняя девочка, которая бесследно исчезла на этом участке побережья.

