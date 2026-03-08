Путину подарили икону из зоны СВО

Женщины, участвовавшие во встрече с президентом России Владимиром Путиным в преддверии Международного женского дня, подарили главе государства икону. Как сообщают ИС «Вести», она облетела всю линию боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии.

У нас ничего не пропадает, — шутливо ответил Путин.

До этого руководитель фонда «Круг добра» протоиерей Александр Ткаченко подарил президенту икону Божией Матери «Целительница». Она изображает Богородицу, которая склонила голову у постели болеющего мальчика. Глава государства перекрестился и поцеловал святой образ.

Ранее сообщалось. что в кабинете Путина висит картина «Хлебное поле» художника Олега Путнина. Кремль 20 декабря опубликовал видео, на котором глава государства поблагодарил хозяина пекарни «Машенька» за подаренную корзину с выпечкой. За спиной президента на стене видна картина с изображением поля, голубого неба и проселочной дороги.

Также посол в Италии Алексей Парамонов заявил, что коллекционер из Италии Паоло Польвани передал в дар России картину Льва Лагорио 1879 года под названием «Лунная ночь в Крыму». Дипломат напомнил, что полотно входило в художественную коллекцию Гатчинского дворца-музея.