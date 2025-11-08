Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 17:29

Утраченную картину «Лунная ночь в Крыму» вернут в Гатчинский дворец

Коллекционер из Италии Польвани вернул России картину «Лунная ночь в Крыму»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Коллекционер из Италии Паоло Польвани передал в дар России картину Льва Лагорио 1879 года под названием «Лунная ночь в Крыму», написал в Telegram-канале посол в Италии Алексей Парамонов. Он напомнил, что полотно входило в художественную коллекцию Гатчинского дворца-музея. Впоследствии картина была утрачена при невыясненных обстоятельствах.

Польвани отметил, что после подтверждения подлинности и авторства картины вместе с супругой принял решение сделать все возможное для того, чтобы вернуть ее в стены родного музея, — сказал Парамонов.

Дипломат назвал решение Польвани признаком солидарности с Россией и ее народом, а также жестом дружбы. По словам Парамонова, вскоре картина вернется в Гатчинский музей.

И это еще одна нить, которая продолжит связывать народы России и Италии в этот непростой период, — заключил посол.

Ранее король Великобритании Карл III выпустил ограниченный тираж репродукций своей картины. Она была создана в один из самых сложных периодов жизни монарха. В рамках благотворительной программы Highgrove Gardens была представлена литография с изображением загородной резиденции короля.

Италия
коллекционеры
картины
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На юге России туристам и приезжим стали давать прозвища
Крупный пожар охватил здание со стройматериалами под Екатеринбургом
В Совфеде рассказали, как США поставили союзников в неловкое положение
В Москве загорелся речной трамвай
В Тульской области нашли причастного к взрыву газа в жилом доме
Названы имена жертв крушения вертолета в Дагестане
«Мы остановились»: на Украине затихли все ТЭС
«Запиши в биографию»: юноша довел Захарову до слез одной песней
Стало известно, кому достанется наследство Николаева
Подсчитано, сколько нужно зарабатывать для большой пенсии в России
Киркоров рассказал, как «перевернул всю планету» в поисках сумки для дочери
Пушков объяснил, в чем проблема центра ЕС для противостояния фейкам
Маршал рассказал о последней встрече с Николаевым
Лавров раскрыл подробности «ядерного» поручения Путина
Измена Королевой, три инфаркта, ссоры с женой: как живет Игорь Николаев
Житель Волгоградской области погиб после взрыва самогонного аппарата
Мужчина сорвался с пятого этажа украинского военкомата
Лавров раскрыл, разъяснили ли США России данные о ядерных испытаниях
В Баку прошел парад в честь годовщины победы во второй карабахской войне
«Динамо» под руководством Карпина скатилось к уровню 2006 года
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.