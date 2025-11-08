Утраченную картину «Лунная ночь в Крыму» вернут в Гатчинский дворец Коллекционер из Италии Польвани вернул России картину «Лунная ночь в Крыму»

Коллекционер из Италии Паоло Польвани передал в дар России картину Льва Лагорио 1879 года под названием «Лунная ночь в Крыму», написал в Telegram-канале посол в Италии Алексей Парамонов. Он напомнил, что полотно входило в художественную коллекцию Гатчинского дворца-музея. Впоследствии картина была утрачена при невыясненных обстоятельствах.

Польвани отметил, что после подтверждения подлинности и авторства картины вместе с супругой принял решение сделать все возможное для того, чтобы вернуть ее в стены родного музея, — сказал Парамонов.

Дипломат назвал решение Польвани признаком солидарности с Россией и ее народом, а также жестом дружбы. По словам Парамонова, вскоре картина вернется в Гатчинский музей.

И это еще одна нить, которая продолжит связывать народы России и Италии в этот непростой период, — заключил посол.

