Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 19:24

В Москве представили историческую картину с Путиным

В Москве представили картину «Открытие Крымского моста» с изображением Путина

15 мая 2018-го. Президент РФ Владимир Путин после выступления на митинге-концерте по случаю открытия автодорожной части Крымского моста 15 мая 2018-го. Президент РФ Владимир Путин после выступления на митинге-концерте по случаю открытия автодорожной части Крымского моста Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Картину «Открытие Крымского моста» с изображением президента России Владимира Путина представили в Москве, передает РИА Новости. Выставка «Лавандовое море» художника Олега Путнина открылась в Российской академии художеств. Проект будет работать до 11 января.

Одно из важных событий современной истории — это воссоединение Крыма с Россией. Долгое время считалось, что постройка такого моста, как Крымский, в принципе невозможна, но тем не менее мост был построен, а его открытие посетил Владимир Владимирович, — поделился художник в беседе с агентством.

Путнин отметил, что на картине изображено, как глава государства движется на Запад, что наблюдается в том числе в политике. Художник запечатлел момент, когда лидер приехал на полуостров и решил пройтись, а остальные пошли за ним. Дата написания картины — 2024 год, а полотно выставляется для публики впервые.

Ранее стало известно, что работа «Хлебное поле» висит на стене в кабинете Путина. Автором картины является Олег Путнин. Кремль представил видео, где глава государства благодарит хозяина пекарни «Машенька» за корзину с выпечкой.

картины
художники
Владимир Путин
Крымский мост
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не враг»: В США рассекретили тайные детали беседы Буша-младшего с Путиным
Дуров хочет миллион детей по всему миру? Что известно о его донорстве
Чемпион Европы по биатлону найден мертвым
Россиянин-экстремист отправился в колонию после богослужений
Российские регионы поспорили после жалобы Путину на жизнь «как в XIX веке»
В «Единой России» подвели итоги работы в осеннюю сессию
Венгрия оценила предложение провести саммит России и США в Будапеште
ВСУ угрожает окружение в Гуляйполе: как идет наступление 23 декабря
Последний шанс Долиной, блокировка WhatsApp, ВСУ разорены: что дальше
Китаист Виногродский дал советы россиянам на 2026 год
В Карелии пенсионерка поплатилась рублем за скандал с гимном России
Спустя четыре месяца установлен владелец упавшего в Эстонии бесхозного БПЛА
Зоолог ответил Финляндии на обвинения в адрес российских волков
Telegram планируют заблокировать в России? Что известно, позиция РКН
Бюджет Томской области на 2026 год оказался дефицитным
Стрела крана раздавила рабочего на юго-западе Москвы
Люксовые кроссовки помешали финну въехать в Россию
Российский бизнес призвали не упустить момент для развития
Уют начинается с окна: 10 идей оформления без капитального ремонта
Шохин предложил альтернативный вариант использования замороженных активов
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.