В Москве представили историческую картину с Путиным В Москве представили картину «Открытие Крымского моста» с изображением Путина

Картину «Открытие Крымского моста» с изображением президента России Владимира Путина представили в Москве, передает РИА Новости. Выставка «Лавандовое море» художника Олега Путнина открылась в Российской академии художеств. Проект будет работать до 11 января.

Одно из важных событий современной истории — это воссоединение Крыма с Россией. Долгое время считалось, что постройка такого моста, как Крымский, в принципе невозможна, но тем не менее мост был построен, а его открытие посетил Владимир Владимирович, — поделился художник в беседе с агентством.

Путнин отметил, что на картине изображено, как глава государства движется на Запад, что наблюдается в том числе в политике. Художник запечатлел момент, когда лидер приехал на полуостров и решил пройтись, а остальные пошли за ним. Дата написания картины — 2024 год, а полотно выставляется для публики впервые.

Ранее стало известно, что работа «Хлебное поле» висит на стене в кабинете Путина. Автором картины является Олег Путнин. Кремль представил видео, где глава государства благодарит хозяина пекарни «Машенька» за корзину с выпечкой.