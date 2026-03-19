Саакашвили обратился к властям Грузии после смерти патриарха Илии II Саакашвили потребовал от властей Грузии разрешить ему посетить похороны Илии II

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена), что потребовал от властей республики разрешить ему посетить похороны католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Экс-глава государства попросил адвоката написать заявление.

Требую, чтобы меня привели на похороны патриарха, как его друга, третьего президента Грузии, — написал Саакашвили.

Ранее Саакашвили в социальной сети Х раскритиковал состав грузинской делегации на Олимпийских играх 2026 года в Италии. По его словам, шесть атлетов из восьми — это представители российского спорта или тесно связанные с ними лица. Также он выразил протест в связи с выбором знаменосца на церемонии открытия, отметив, что грузинский флаг несла Диана Дэвис — дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Дэвис, которая вместе с супругом Глебом Смолкиным выступает за сборную Грузии, заняла 13-е место в танцах на льду.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что Грузия может освободить бывшего президента по просьбе Запада. Эксперт убежден, что в пользу Саакашвили может сыграть желание Тбилиси вступить ЕС.