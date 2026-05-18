Как приготовить настоящее харчо? Секреты и пошаговый рецепт

В грузинской кухне нет супа с более богатой биографией, чем харчо. Главное заблуждение — что харчо можно приготовить из любой говядины. Нельзя. Суп требует мяса с костями, желатинообразующими тканями и жировыми включениями. Второе заблуждение — будто в харчо идет любой рис. На самом деле его кладут совсем немного, только удлиненные зерна, которые не размягчаются в кашу, а остаются цельными. Третье — ошибочное добавление моркови и картофеля. Это не харчо, а мясной суп по-домашнему. Предлагаем рецепт, максимально приближенный к тому, что подают в Тбилиси.

Бульонная основа: от выбора мяса до прозрачности

Возьмите 1 кг говяжьей грудинки на ребрах. Можно добавить мозговую косточку, расколов ее пополам. Мясо положите в кастрюлю, залейте 3,5 л холодной фильтрованной воды, поставьте на сильный огонь. Как только поверхность начнет покрываться пеной, действуйте быстро: шумовкой снимите весь серый налет, иначе бульон помутнеет. Убавьте пламя до самого тихого, оставьте томиться без крышки на 1,5 часа. Жидкость должна лишь слегка пузыриться.

По истечении этого времени добавьте 1 очищенную луковицу, 1 лавровый лист и 5 горошин душистого перца. Еще через полчаса мясо будет готово. Оно должно отходить от косточек при легком нажатии вилкой. Выньте мясо, отделите от костей, нарежьте волокнистыми кусочками вдоль прожилок и верните в бульон. Кости и луковицу удалите.

Ореховая заправка и кислая база

Пока бульон томится, займитесь сердцем харчо. В старой мегрельской традиции в глиняной ступке толкли вместе 0,5 стакана ядер грецкого ореха, 3 зубчика чеснока и щепотку соли по вкусу до появления маслянистой влажной крошки. Сегодня удобнее использовать блендер: пара пульсаций, чтобы орех оставался внутри супа узнаваемыми кусочками. Если превратить его в муку, текстура получится мучнистой.

На сковороде разогрейте 1 столовую ложку кукурузного или рафинированного подсолнечного масла. Выложите мелко нарезанные 3 луковицы. Они должны пассероваться, а не жариться до хруста. Достаточно золотистого оттенка и прозрачности. Добавьте к луку 150 г ткемали — соуса из алычи темно-бордового цвета, кислого, почти без сахара. Прогрейте минуту, затем отправьте туда же орехово-чесночную массу, 1 чайную ложку молотого кориандра, столько же хмели-сунели, 0,5 чайной ложки молотого красного перца (лучше — уцхо-сунели). Все вместе потомите на слабом огне еще 2 минуты, иногда подливая по ложке бульона, чтобы смесь не подгорала.

За 10 минут до того, как заправка будет готова, начните варить рис. Не в супе, а отдельно. 0,5 стакана пропаренного длиннозерного риса залейте 2 стаканами воды, доведите до кипения, варите ровно 10 минут, затем откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой — так из зерен уйдет лишний крахмал, бульон останется прозрачным.

Сборка и финальное томление

Соедините в кастрюле с бульоном рис, орехово-луковую заправку, добавьте соль по вкусу. Теперь главное: суп должен кипеть на самом медленном огне, почти без видимого движения, в течение 15 минут. За это время рис дойдет до состояния альденте, орехи передадут бульону свою терпкую ноту, а ткемали растворится в общей массе. За 5 минут до конца бросьте 2 лавровых листа и, если есть, пару соцветий имеретинского шафрана — для золотистого оттенка.

Последний штрих: снимите кастрюлю с огня, добавьте 15 г рубленой кинзы. Не жалейте зелени. Кинза здесь — полноценный компонент, а не украшение. Накройте крышкой, укутайте полотенцем и дайте супу «отдохнуть» не менее 40 минут. Только тогда кислотность ткемали смягчится, а ореховый вкус станет объемным.

Три наблюдения, которые не пишут в обычных рецептах

Вот несколько важных и полезных советов:

Первое. Настоящее харчо не должно быть густым, как соус. Подают его жидким, с плавающими кусочками мяса и редкими рисинками. Он пьется, а не естся ложкой. Поэтому не переваривайте рис и не добавляйте лишний крахмал.

Второе. Ткемали бывает разной кислотности. Если соус чересчур кислый, положите в суп через 10 минут после его добавления 0,5 чайной ложки сахара — это сбалансирует вкус. Если, наоборот, ткемали сладковатый, добавьте чуть больше лимонного сока или гранатового концентрата.

Третье. Подавая харчо, по традиции к нему отдельно ставят тарелку с мелко нарезанной кинзой, толченым чесноком и острым перцем, смешанными с винным уксусом. Каждый добавляет эту приправу в свою тарелку по желанию. Так суп становится и мягким, и жгучим — на любой вкус.

И последнее: харчо на второй день всегда вкуснее. Поэтому, если есть возможность, сварите его с вечера. А утром просто разогрейте. Ваши гости не поймут, в чем секрет, но обязательно попросят добавки.

