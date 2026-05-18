4 рецепта полезной и простой окрошки: без майонеза и магазинной колбасы

Колбаса и жирный майонез, который многие любят добавлять в окрошку, превращают полезный суп в очень калорийное блюдо. Поделились четырьмя рецептами, где нет ничего вредного. Все окрошки из нашей подборки готовятся за 10 минут. Они сытные, холодные, не навредят организму и не добавят лишних килограммов.

Советы для всех рецептов

Все ингредиенты должны быть холодными — так вкус ярче. Картошку и яйца нарезайте в последнюю очередь.

Если готовите окрошку заранее, храните овощи и жидкость отдельно, смешивайте перед подачей.

Для сытости в постную окрошку можно добавить отварную картошку или яйца. Для пикантности — хрен, горчицу или редьку.

Рецепт № 1: окрошка на кефире с курицей и редиской — нежно и диетически

Классический вариант окрошки с курицей — полезнее, чем с колбасой.

Отварите куриную грудку (300 г), остудите, нарежьте кубиками. Нарежьте 4 вареные картофелины, 3 яйца, 200 г редиски, 2 свежих огурца. Пучок укропа и зеленого лука мелко порубите. Все сложите в кастрюлю. Залейте 1 литром кефира 1% и 0,5 литра холодной кипяченой воды. Посолите, добавьте чайную ложку горчицы для пикантности. Перемешайте и охладите.

Совет: кефир не разбавляйте водой, если любите суп погуще. Горчица делает вкус более мясным, даже без колбасы в составе.

Рецепт № 2: постная окрошка на квасе — классика без мяса

Вариант для тех, кто не ест мясо или просто хочет легкий обед.

Нарежьте 4 вареные картофелины, 3 яйца, 2 огурца, 150 г редиски и пучок зелени. Залейте холодным домашним или покупным белым квасом (1 литр). Добавьте чайную ложку сахара, соль по вкусу и ложку хрена (по желанию). Вместо мяса или колбасы — больше яиц и овощей. Суп получается легкий, пенный, с кислинкой. Подавайте с ложкой сметаны или просто так.

Совет: такую окрошку ешьте сразу — на второй день квас теряет газ и овощи становятся мягкими. И не солите прямо в кастрюле, солите в тарелке, чтобы все не обмякло раньше времени.

Рецепт № 3: окрошка на минералке — самая низкокалорийная

Вариант для худеющих: почти ноль калорий.

Смешайте 500 мл холодной молочной сыворотки и 500 мл сильногазированной минералки. Нарежьте 4 картофелины, 3 яйца, 2 огурца, 150 г редиски, пучок зелени и зеленого лука. Все залейте заранее подготовленной шипящей смесью. Добавьте соль, перец и измельченный зубчик чеснока.

Совет: сыворотка бывает солоноватой от домашнего творога, так что солите аккуратно. А минералку наливайте ледяной — прямо из холодильника, тогда зелень останется ярко-зеленой.

Рецепт № 4: окрошка для вегетарианцев — сытная и без яиц, колбасы и картошки

Ни яиц, ни картошки — но голодным не останетесь.

Замочите на ночь 100 г нута, отварите до мягкости. Нарежьте 2 огурца, 150 г редиски, болгарский перец, пучок кинзы и зеленого лука. Смешайте овощи с нутом. Залейте 1 литром айрана или мацони. Добавьте соль, зиру и паприку.

Совет: если нет нута, возьмите консервированную фасоль — будет тоже очень вкусно. И обязательно добавьте побольше кинзы, она сочетается с айраном лучше других трав.

