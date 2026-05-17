День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 13:00

Хит лета-2026. Окрошка-трансформер: с майонезом — закуска, с кефиром — суп. Находка, а не рецепт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит вкус окрошки, но не хочет возиться с квасом и варкой картошки. Никакой возни — просто нарезал овощи, яйца, курицу, заправил майонезом — получил сытный салат.

А если добавить минералку или кефир — получится холодный суп. Получается обалденная вкуснятина: сочная хрустящая редиска с нежными огурцами, рассыпчатым картофелем, ароматной курицей и свежей зеленью в пикантной майонезной заправке. Блюдо намного интереснее и быстрее классической окрошки, при этом готовится из доступных продуктов. Идеально для летнего обеда, ужина или как закуска на праздничном столе.

Готовится за 15 минут, а исчезает мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 2 картофелины, 2 яйца, 5-6 редисок, 1 свежий огурец, 4-5 перьев зелёного лука, 4-5 веточек укропа и петрушки, 150 г варёного куриного филе (или варёной колбасы), майонез или сметана для заправки, соль и перец по вкусу. Картофель и яйца отварите, остудите, очистите. Картофель нарежьте кубиками. Яйца, редиску, огурец и курицу нарежьте кубиками. Зелень мелко порубите. В салатнице смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец. Заправьте майонезом или сметаной. Перемешайте. Для подачи как супа разложите салат по тарелкам и залейте холодным кефиром или минеральной водой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот окрошечный салат. Удивило то, что он получается очень сытным и свежим одновременно. Даже заправленный майонезом, он не кажется тяжёлым. А если залить кефиром — получается идеальный летний суп. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Творожное печенье «Сердечки» — как слоеные ушки, только готовятся проще. Пока печется один противень, первый уже почти съели
Общество
Творожное печенье «Сердечки» — как слоеные ушки, только готовятся проще. Пока печется один противень, первый уже почти съели
Замесила тесто на кефире с яйцом — через 15 минут печенье «Кружевное»: хрустящее, воздушное и без химии
Общество
Замесила тесто на кефире с яйцом — через 15 минут печенье «Кружевное»: хрустящее, воздушное и без химии
Тесто на кефире, молодая капуста и яйцо — через 25 минут лепешки «Капустные радости»: пышнее и нежнее драников
Общество
Тесто на кефире, молодая капуста и яйцо — через 25 минут лепешки «Капустные радости»: пышнее и нежнее драников
Крошу брынзу прямо в тесто — через 15 минут подаю хрустящие лепешки. С грузинскими не сравнить — вкуснее и нежнее
Общество
Крошу брынзу прямо в тесто — через 15 минут подаю хрустящие лепешки. С грузинскими не сравнить — вкуснее и нежнее
Обед за час: крем-суп из чечевицы — вот как добиться нежной текстуры без долгой варки
Общество
Обед за час: крем-суп из чечевицы — вот как добиться нежной текстуры без долгой варки
рецепты
окрошки
кулинария
супы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Политика не изменилась»: в НХЛ раскрыли судьбу Кубка Стэнли в России
В Химках закрыли крупный торгово-развлекательный центр
Киркоров раскрыл, как помог Болгарии победить на Евровидении
Последствия атаки ВСУ на Москву 17 мая: последние новости, сколько погибших
Мэр Киева забил тревогу из-за взрывов после атак ВСУ на Россию
«Медведь рассвирепел»: учительница Путина поставила Запад на место
Стали известны серьезные последствия взрыва на АЗС в Пятигорске
Восстановительные работы в Карабахе назвали примером для мира
Итоги Евровидения-2026 без России: кто победил, самый скандальный участник
Политолог ответил, изменит ли уход Стармера курс Британии в отношении РФ
Стало известно количество госпитализированных после взрыва в Пятигорске
Виновник чудовищного геноцида в Руанде умер от старости в Гааге
Песков рассказал, где россияне могут внезапно встретить Путина
Песков назвал краеугольный камень нацбезопасности России
В Кремле оценили настроения в Европе по поводу переговоров с Россией
Атака БПЛА привела к пожару в районе АЭС в Абу-Даби
В Баку стартовал рекордный по числу участников Всемирный форум городов
Путин назвал испытания ракеты «Сармат» безусловным успехом
Рой дронов на Москву, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 17 мая
Визовый центр в Казахстане обманул россиян на миллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.