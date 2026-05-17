Хит лета-2026. Окрошка-трансформер: с майонезом — закуска, с кефиром — суп. Находка, а не рецепт

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит вкус окрошки, но не хочет возиться с квасом и варкой картошки. Никакой возни — просто нарезал овощи, яйца, курицу, заправил майонезом — получил сытный салат.

А если добавить минералку или кефир — получится холодный суп. Получается обалденная вкуснятина: сочная хрустящая редиска с нежными огурцами, рассыпчатым картофелем, ароматной курицей и свежей зеленью в пикантной майонезной заправке. Блюдо намного интереснее и быстрее классической окрошки, при этом готовится из доступных продуктов. Идеально для летнего обеда, ужина или как закуска на праздничном столе.

Готовится за 15 минут, а исчезает мгновенно. Для приготовления вам понадобится: 2 картофелины, 2 яйца, 5-6 редисок, 1 свежий огурец, 4-5 перьев зелёного лука, 4-5 веточек укропа и петрушки, 150 г варёного куриного филе (или варёной колбасы), майонез или сметана для заправки, соль и перец по вкусу. Картофель и яйца отварите, остудите, очистите. Картофель нарежьте кубиками. Яйца, редиску, огурец и курицу нарежьте кубиками. Зелень мелко порубите. В салатнице смешайте все ингредиенты, добавьте соль и перец. Заправьте майонезом или сметаной. Перемешайте. Для подачи как супа разложите салат по тарелкам и залейте холодным кефиром или минеральной водой.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот окрошечный салат. Удивило то, что он получается очень сытным и свежим одновременно. Даже заправленный майонезом, он не кажется тяжёлым. А если залить кефиром — получается идеальный летний суп. Находка, а не рецепт!