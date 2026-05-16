Обед за час: крем-суп из чечевицы — вот как добиться нежной текстуры без долгой варки

Суп-крем с чечевицей и беконом — это как обед в уютном кафе. Готовится из доступных продуктов за 40 минут. Целые зерна чечевицы придают супу «характер», а бекон — дымный аромат. Подаю с хрустящим багетом, посыпаю зеленью. Идеально для ноября.

Что понадобится

Чечевица красная — 200 г, бульон куриный — 1.5 л, лук — 1 шт., морковь — 1 шт., бекон — 100 г, сливки 20% — 100 мл, масло растительное — 2 ст. л., лавровый лист — 2 шт., соль, перец и зелень — по вкусу.

Как готовлю

Замоченную на 2 часа чечевицу промываю. Морковь нарезаю ломтиками, лук — кубиком, бекон — полосками. В кастрюле разогреваю масло и обжариваю чечевицу с овощами 3–4 минуты.

Заливаю куриным бульоном, добавляю лавровый лист и варю под крышкой 30–40 минут до готовности. Около трети чечевицы откладываю, остальное пюрирую блендером.

Вливаю сливки, прогреваю, не доводя до кипения, солю и перчу. Бекон обжариваю на сухой сковороде до хруста. Разливаю суп по тарелкам, сверху выкладываю целую чечевицу, бекон и зелень.

