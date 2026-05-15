Мой сын назвал этот торт «Шоколадной бомбой» — приготовил раз и теперь пеку на каждый день рождения

Искал рецепт, где не надо возиться с кремом и пропиткой. Нашел этот — и теперь он в моем топе. Без муки, без крема, без лишних телодвижений.

Ингредиенты

Шоколад горький — 200 г, масло сливочное — 100 г, яйца куриные — 3 шт, сахар — 100 г, печенье сдобное — 200 г

Как готовлю

Сначала ломаю шоколад в миску и топлю на водяной бане вместе с маслом до гладкой массы. Тем временем взбиваю яйца с сахаром миксером минут пять — масса должна стать густой и светлой.

Вливаю растопленный шоколад в яйца, аккуратно перемешиваю лопаткой. Самое сложное — поломать печенье на кусочки, но тут главное не перестараться, пусть будут крупные куски.

Смешиваю печенье с тестом, выливаю в форму с пергаментом и ставлю в духовку на 160 градусов. Через 45 минут достаю — торт влажный, плотный, как брауни. Даю остыть и режу на куски.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я думал, что без муки торт рассыплется — но нет, печенье идеально скрепило массу, а текстура получилась плотной и влажной, как брауни. Жена сначала скептически хмыкнула, а потом съела половину сама.

Мой совет: подавайте с шариком ванильного мороженого — горячий шоколад и холодное мороженое дают божественный контраст.