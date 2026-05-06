Праздничные сырники: пару ложек какао и шоколадка — завтрак выходит как шикарный десерт

Эти сырники давно стали праздником на завтрак. Добавляю в творог какао, а внутрь прячу кусочек шоколада — и обычные сырники сразу превращаются во что-то похожее на шоколадный фондан. Снаружи появляется румяная корочка, внутри — нежная творожная текстура и теплая шоколадная серединка.

Получается настоящая вкуснота: мягкие, ароматные сырники с насыщенным шоколадным вкусом и тянущимся центром. Особенно хорошо заходят горячими — когда шоколад внутри еще жидкий.

Ингредиенты: творог — 500 г, яйца — 1 шт., сахар — 2–3 ст. л., какао — 2 ст. л., ванильный сахар — 1 ч. л., мука — 3–4 ст. л. + немного для обваливания, темный шоколад — 1 плитка, щепотка соли, масло — для жарки.

Творог разминаю вилкой, добавляю яйцо, сахар, ванильный сахар, соль и какао. Хорошо перемешиваю до однородности. Затем всыпаю муку — масса должна получиться мягкой, но держать форму.

Шоколад нарезаю небольшими кусочками. Беру немного творожной массы, внутрь кладу кусочек шоколада и формирую сырник, полностью закрывая начинку. Слегка обваливаю в муке.

Обжариваю на сковороде с небольшим количеством масла на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Важно не делать слишком сильный огонь, чтобы сырники успели приготовиться внутри, а шоколад расплавился.

Подаю горячими — со сметаной, ягодами или просто так. На разломе внутри получается мягкая шоколадная начинка, из-за которой эти сырники исчезают со стола быстрее любых обычных.