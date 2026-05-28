28 мая 2026 в 11:00

Творог, какао, яйца и мука — через 35 минут творожный пирог «Подушки» готов: нежнее и вкуснее чизкейка

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит нежную, влажную выпечку с шоколадным и творожным вкусом. Никакой возни — просто смешал тесто, выложил творожный крем сеточкой и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нечто среднее между шоколадным бисквитом и творожной запеканкой. Воздушное тесто и нежные творожные «подушки» создают идеальную текстуру — влажную, мягкую и очень вкусную. Идеален к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 350 г творога, 30 г кукурузного крахмала, 250 г муки, 100 мл растительного масла, 100 мл молока, 4 яйца, 250 г сахара, 20 г какао, 1 ч. ложка разрыхлителя.

Муку и какао просейте. 3 яйца взбейте со 180 г сахара до легкой пены. Смешайте с мукой, разрыхлителем, маслом и молоком. Вылейте тесто в форму. Творог, крахмал, оставшееся яйцо и сахар взбейте блендером. Выдавите крем сеточкой на тесто. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут. Остудите, посыпьте шоколадом или сахарной пудрой.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог «Подушки». Удивило то, что творог не утонул, а образовал красивые нежные вкрапления. Пирог получился очень влажным и ароматным. Даже без глазури он был восхитительным. Кстати, вместо кукурузного крахмала можно взять картофельный — текстура станет плотнее. Рецепт — настоящая находка для любителей творожной выпечки!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
