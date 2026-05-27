27 мая 2026 в 14:00

Пирог с капустой и яйцом на сметане: нежный, сочный и очень вкусный — идеален к чаю

Готовим заливной быстрый пирог с молодой белокочанной капустой, укропом и яйцом. Его можно есть в холодном и горячем виде, себестоимость у него достаточно низкая. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сытную выпечку без лишних хлопот. Никакой возни — просто нашинковал капусту, залил тестом и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, сочный пирог с хрустящей золотистой корочкой и ароматной начинкой из молодой капусты, укропа и вареного яйца. Он идеален к чаю, кефиру или как перекус на работе.

Для приготовления вам понадобится: 300 г молодой капусты, 2 вареных яйца, пучок укропа; для теста: 3 яйца, 200 г сметаны, 150 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, соль, перец.

Капусту тонко нашинкуйте, посолите и помните руками. Яйца и укроп мелко нарежьте. Для теста взбейте яйца со сметаной, солью и перцем, добавьте муку с разрыхлителем. В форму вылейте половину теста, выложите начинку, залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистого цвета.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла этот капустный пирог. Удивило то, что тесто получилось очень нежным, а начинка сочной. Даже на следующий день пирог остался мягким и вкусным. Кстати, вместо укропа можно взять петрушку или зеленый лук — вкус станет свежее. Рецепт — настоящая находка для быстрой и бюджетной выпечки!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
