27 мая 2026 в 13:00

Постные щи с шампиньонами и молодой капустой: наваристые, сытные и очень вкусные — рецепт для всей семьи

Постные щи из молодой капусты с грибами приведут в восторг даже убежденных мясоедов. Это гениально простой рецепт насыщенного первого блюда для тех, кто любит постную, но сытную еду. Никакой возни — просто нашинковал капусту, обжарил с грибами и овощами, залил водой и сварил.

Получается обалденная вкуснятина: наваристый, ароматный бульон, нежная молодая капуста, сочные грибы и яркие овощи. Щи получаются сытными и наваристыми, совсем не постными на вкус. Идеальны для обеда, ужина или как горячее первое.

Для приготовления вам понадобится: 300 г молодой капусты, 300 г шампиньонов, 2 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, 1 помидор, соль, перец, лавровый лист, зелень, растительное масло.

Капусту нашинкуйте, картофель нарежьте кубиками. Грибы нарежьте пластинами, лук и морковь — кубиками. Обжарьте лук с морковью, добавьте грибы, жарьте 5 минут. Добавьте капусту и помидор, тушите 5 минут. Переложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте картофель. Варите 15–20 минут. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист и зелень. Подавайте с постным майонезом или зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти постные щи. Удивило то, что без мяса они получились очень наваристыми и сытными. Грибы добавили аромата и сытости, а молодая капуста — нежности. Даже муж, который не любит постное, съел тарелку. Кстати, вместо шампиньонов можно взять лесные грибы — вкус станет насыщеннее. Рецепт — настоящая находка для постного меню!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
