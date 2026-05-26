Я думал, мидии и ревень — это ошибка. Первая ложка меня переубедила: больше никакой окрошки

Впервые я решил добавить мидии в холодный суп из ревеня, когда искал что-то необычное для летнего обеда. Сочетание кислинки и морского вкуса оказалось гениальным.

Ингредиенты

Ревень — 500 г, мидии замороженные — 300 г, картофель — 4 шт., яйца — 4 шт., огурцы свежие — 2 шт., зеленый лук — 50 г, укроп — 30 г, сахар — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., вода — 1 л.

Как готовлю

Сначала варю ревень: режу стебли кубиками, закидываю в кипящую воду на 5 минут, затем настаиваю 2 часа и процеживаю. Тем временем варю картофель в мундире и яйца вкрутую — остужаю и режу кубиками. Мидии обдаю кипятком из дуршлага, крупные режу пополам. Огурцы шинкую соломкой, а лук с укропом мну толкушкой с солью и сахаром. Смешиваю все овощи, яйца и ревень, заливаю остывшим отваром. В каждую тарелку кладу мидии — готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Решил рискнуть и сделать окрошку с мидиями и ревенем — и не прогадал! Текстура получилась невероятная: упругие мидии, нежный картофель и хрустящий ревень. Вкус — взрывной: морской, с кислинкой и легкой сладостью.

Меня удивило, что бульон остался прозрачным и не стал мутным, даже когда я дал супу настояться пару часов. Рекомендую есть охлажденным, но мои гости уплетали и теплым — спор вышел знатный.