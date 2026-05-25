Приготовил суп с яичницей-глазуньей: все в семье попросили добавки — дважды

Я обожаю эксперименты на кухне, но этот суп побил все рекорды. Утка, грибы, сладкий изюм и жидкий желток — звучит безумно, а на вкус божественно.

Ингредиенты

Куриный бульон — 1 л, филе томленой утки — 200 г, вешенки — 150 г, нут (вареный) — 100 г, яйца — 4 шт., изюм мягкий — 4 ч. л., соус демиглас — 4 ч. л., соевый соус — 2 ст. л., копченая паприка — 1 ч. л., порошок карри — 1 ч. л., кунжут — 2 ст. л., масло для фритюра — 300 мл, масло растительное для жарки — 2 ст. л., соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала обжариваю нут во фритюре до золотистой хрустящей корочки — это занимает пару минут. Тонко режу вешенки соломкой. Довожу куриный бульон до кипения, бросаю туда кусочки утки, вливаю соевый соус и добавляю грибы. Еще раз кипячу и сразу выключаю.

Разливаю бульон по глубоким тарелкам, в каждую кладу по ложке мягкого изюма, по ложке демигласа и щепотке паприки с карри. Сверху высыпаю хрустящий нут. Тем временем быстро жарю глазунью на сковороде с маслом — главное, чтобы желток остался жидким. Кладу по яйцу в каждую тарелку, посыпаю кунжутом и подаю. Желток растекается, смешиваясь с пряным бульоном, — это магия.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Все крутили у виска, когда я добавил в суп глазунью и вешенки, но после первой дегустации замолчали. Меня удивило, как мягко грибной аромат сочетается с копченой паприкой и уткой — ни одного лишнего ингредиента.

Главный секрет: нут нужно жарить до золотистой корочки, иначе не будет той самой хрустинки. Остывший суп разогревайте осторожно, чтобы желток не свернулся.