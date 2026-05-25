На кефире больше не делаю. В тренде окрошка на белом квасе с хреном — лучший рецепт для жарких дней

Это гениально простой способ приготовления идеального летнего супа для тех, кто любит освежающие блюда с пикантной ноткой. Никакой возни — просто нарезал, смешал, залил белым квасом с хреном и охладил.

Получается обалденная вкуснятина: свежая, ароматная окрошка с нежным мясом, хрустящими овощами и пряным освежающим вкусом белого кваса с хреном. Блюдо получается намного интереснее и пикантнее классического. Идеально для жаркого дня.

Для приготовления вам понадобится: 1–1,2 л белого кваса с хреном, 300 г отварной говядины или курицы, 3–4 картофелины, 4 яйца, 3 свежих огурца, 6–7 редисок, большой пучок укропа, большой пучок зеленого лука, сметана и соль по вкусу.

Зелень мелко порубите и слегка перетрите с солью. Добавьте нарезанные кубиками картофель, яйца, огурцы, редис и мясо. Перемешайте и уберите в холодильник на 30 минут. Перед подачей разложите основу по тарелкам, залейте ледяным белым квасом и добавьте ложку сметаны.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту окрошку на белом квасе с хреном. Удивило то, что квас придал супу приятную остринку и освежающий вкус. Овощи остались хрустящими, а мясо — нежным. Даже муж, который не любит окрошку, съел тарелку. Кстати, вместо говядины можно взять курицу — вкус станет легче. Рецепт — настоящая летняя находка!

