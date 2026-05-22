22 мая 2026 в 13:00

Холодник по-польски со свеклой и йогуртом: нежный, освежающий и очень вкусный — идеален в жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Польский холодный свекольник с йогуртом — это гениально простой рецепт освежающего летнего супа для тех, кто любит необычные и полезные блюда. Никакой возни — просто запекаю свеклу, нарезаю овощи, смешиваю с йогуртом и охлаждаю.

Получается обалденная вкуснятина: нежный кисло-сладкий свекольник с хрустящими огурцами и редисом, ароматной зеленью и нежными дольками яйца. Йогурт делает его легким и кремовым, а лимонный сок добавляет свежесть. Идеален для жаркого дня как полноценный обед или ужин.

Для приготовления вам понадобится: 400 мл натурального йогурта (или кефира), 3 свеклы, 2 яйца, 2 свежих огурца, 5–6 редисок, 1 пучок зеленого лука, 0,5 пучка укропа, 1 ч. ложка сахара, 1 ст. ложка лимонного сока, соль, перец по вкусу.

Свеклу запеките в фольге при 180 °C 40–60 минут, очистите, натрите. Яйца отварите, остудите, нарежьте дольками. Огурцы и редис нарежьте соломкой, зелень мелко порубите. Смешайте свеклу, огурцы, редис и зелень. Влейте йогурт, добавьте сахар, соль, перец, лимонный сок. Перемешайте, при необходимости добавьте холодную воду. Уберите в холодильник на 1 час. Подавайте с дольками яйца и зеленью.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот польский холодник. Удивило то, что суп получился очень легким и освежающим, с ярким цветом и насыщенным вкусом. Йогурт идеально дополнил свеклу и овощи, а лимонный сок добавил приятную кислинку. Даже муж, который не любит свекольные супы, съел тарелку. Кстати, вместо йогурта можно взять кефир или тан — вкус станет интереснее. Рецепт — настоящая находка для летнего меню!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
