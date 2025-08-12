Спасаюсь в жару свекольником на айране! Мой секретный рецепт приготовления

Свекольник на айране — прохлада в каждой ложке. Когда термометр за окном зашкаливает, а есть горячее совсем не хочется, этот освежающий суп становится настоящим спасением! Нежная свекла, хрустящие овощи и пикантный айран создают идеальный баланс вкусов, который бодрит и насыщает одновременно. А готовится это чудо буквально за 15 минут — если, конечно, у вас под рукой есть отварная свекла.

Для начала берем 2 средние отварные свеклы (можно запечь в фольге для более насыщенного вкуса) и натираем на крупной терке. Мелко режем 2 свежих огурца, пучок редиса и 4-5 перьев зеленого лука. В кастрюле смешиваем овощи, добавляем 1 л холодного айрана (если слишком густой, можно разбавить ледяной водой), солим по вкусу. Для пикантности выдавливаем 1 зубчик чеснока и добавляем горсть рубленого укропа. Ставим в холодильник на 30 минут — за это время вкусы чудесным образом соединятся.

Подаем в глубоких тарелках, добавив в каждую половинку вареного яйца и пару кубиков льда для дополнительной свежести. По желанию можно положить отварную говядину или курицу — получится более сытный вариант. Главный секрет успеха — качественный айран: он должен быть натуральным, с приятной кислинкой. Попробуйте — и этот розовый суп станет вашим любимым летним блюдом! Хранить в холодильнике можно до 2 дней, но обычно он съедается за один присест — настолько это освежающе и вкусно!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!