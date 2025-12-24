Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 16:17

«Мы знаем правду»: депутат о тайном присутствии французов в Донбассе

Депутат Колесник: приехавшие в Донбасс французы станут законной целью ВС России

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Приехавшие в Донбасс французы станут законной целью Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так он прокомментировал слухи, что военные Франции находятся на подконтрольной ВСУ территории ДНР и обучаются управлять дронами. По словам парламентария, Париж продолжает скрывать факт отправки своих граждан на Украину для участия в боевых действиях.

Я уверен, что Эммануэль Макрон (президент Франции. — NEWS.ru) никогда ни в чем не признается. Он многие годы твердит, что не отправляет французов сражаться за ВСУ, хотя мы знаем правду. Но они должны понимать, что те военные, которые прибывают на Украину, становятся законной целью ВС России и должны быть уничтожены. Другого варианта нет, — высказался Колесник.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО была ликвидирована специальная группа иностранного легиона ВСУ. При этом погибли двое американских наемников Тай Уингейт Джонс и Брайан Зачерл, которые служили под командованием Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

