Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 20:44

Опасность атаки БПЛА объявили в российском регионе

Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Воронежской области, написал в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. Кроме того, в Нововоронеже работают сирены, там объявлена тревога из-за дронов ВСУ.

Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА, — написал Гусев.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что за прошедшие 24 часа российские системы ПВО ликвидировали две ракеты «Нептун» производства Украины, 605 дронов самолетного типа, а также 12 реактивных боеприпасов, выпущенных из установок HIMARS. В оборонном ведомстве дополнительно проинформировали об уничтожении четырех управляемых авиабомб.

Также в МО заявили, что за шесть часов, с 08:00 до 14:00 мск, дежурными силами ПВО было перехвачено и уничтожено 125 беспилотников Вооруженных сил Украины. Как отметили в ведомстве, атакам подверглись территории девяти российских областей. Среди них Брянская, Московская, Калужская, Белгородская, Тульская, Смоленская, Владимирская, Курская и Тверская области.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.