29 апреля 2026 в 12:47

Песков ответил на вопрос о выходе России из ОПЕК+

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия не рассматривает возможность выхода из ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференс-колла. Он ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает пресс-служба Кремля. Отмечается, что недавно о выходе из организации заявили в ОАЭ.

Нет, — сказал Песков.

Песков в ходе общения с журналистами также отметил, что формат ОПЕК+ особенно важен во время нестабильности на энергетическом рынке. По его словам, именно такая ситуация наблюдается в настоящее время в мире.

Новость дополняется…

