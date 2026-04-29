Песков ответил на вопрос о выходе России из ОПЕК+

Россия не рассматривает возможность выхода из ОПЕК+, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференс-колла. Он ответил на соответствующий вопрос журналистов, передает пресс-служба Кремля. Отмечается, что недавно о выходе из организации заявили в ОАЭ.

Нет, — сказал Песков.

Песков в ходе общения с журналистами также отметил, что формат ОПЕК+ особенно важен во время нестабильности на энергетическом рынке. По его словам, именно такая ситуация наблюдается в настоящее время в мире.

