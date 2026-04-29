Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 14:09

«Стратегическое прикрытие»: полковник о линии обороны ВСУ под Черниговом

Полковник Баранец: ВСУ ждут наступления РФ под Черниговом и хотят прикрыть фланг

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ ожидают наступления российской армии под Черниговом и стремятся прикрыть фланг с помощью оборонительных рубежей и минных полей, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, украинское командование рассчитывает таким образом не допустить окружения остатков своей группировки.

ВСУ ожидают наступления РФ для создания буферной зоны под Черниговом. Именно так выступавший вчера начальник инженерных войск Вооруженных сил Украины Василий Сиротенко объяснил смысл выстраивания оборонительных рубежей и минных полей. ВСУ рассчитывают, что прикроют этот фланг, когда сюда подойдет российская армия. Чтобы она не окружила остатки той группировки, которые будут на тот момент еще существовать. Это называется стратегическое прикрытие направления, — сказал Баранец.

Он добавил, что у ВС РФ есть богатый опыт преодоления таких препятствий. По его мнению, российские военные задействуют огромное количество инженерной техники, бульдозеров и других машин, специально предназначенных для прорыва линий обороны.

Ранее представители российских силовых структур сообщили, что украинские власти планируют начать массовый вывоз гражданского населения на принудительные работы для возведения сплошной линии обороны. Новая укрепленная полоса должна протянуться от Киевского водохранилища (к северу от столицы) до города Сумы.

Европа
Украина
ВСУ
Чернигов
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.