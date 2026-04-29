Стало известно, как мирных украинцев хотят заставить строить линию обороны ТАСС: мирных украинцев могут принудительно привлечь к стройке линии обороны

Украинские власти планируют начать массовый вывоз гражданского населения на принудительные работы для возведения сплошной линии обороны, сообщили ТАСС представители российских силовых структур. Новая укрепленная полоса должна протянуться от Киевского водохранилища (к северу от столицы) до города Сумы.

Кроме того, для строительства укреплений планируют вывозить на принудительные работы местных жителей, — отметили собеседники издания.

По данным силовиков, власти планируют, что за новой линией обороны окажутся Чернигов, практически вся Черниговская область и половина Сумской. Планы по строительству данной линии уже подтверждал начальник Инженерных войск Командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко.

Киевская городская военная администрация уже публично обсуждала возможность направления на такие работы безработных, переселенцев, демобилизованных (включая бывших военнопленных), студентов, самозанятых, пенсионеров младше 70 лет (якобы добровольно) и даже сотрудников необоронных предприятий. Как отмечают источники, подобная практика активно применяется в Харьковской области, в частности в Волчанском районе.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины переходят на новую тактику ведения боя, активно используя наземных роботов. По информации британских СМИ, беспилотные наземные аппараты могут заменить около 30% личного состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.