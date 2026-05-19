Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни Актриса Михалкова призналась, что была почти полностью парализована

Звезда «Уральских пельменей», актриса Юлия Михалкова, рассказала, что из-за сильного эмоционального перенапряжения тяжело заболела и была парализована, сообщает KP.RU. В период выхода ее первого фильма у артистки защемило нерв.

Ты не можешь двигаться, ты не можешь встать, ты просто вот так лежишь солдатиком на кровати, — рассказала Михалкова.

Актриса думала, что никогда не сможет ходить. Она часто плакала из-за своей беспомощности и страха перед будущим. Михайлова выразила благодарность друзьям-врачам за оперативную помощь. В настоящее время состояние ее здоровья не вызывает опасений.

