«Музыка — наша сила»: Линда вышла на связь после задержания

Певица Линда впервые вышла на связь с поклонниками после задержания

Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Певица Линда (настоящее имя — Светлана Гейман) впервые вышла на связь с поклонниками после того, как несколько дней назад была допрошена полицией. В своем личном блоге она поблагодарила за поддержку и заявила, что вместе с командой делает все возможное, чтобы предстоящие концерты состоялись, несмотря на обстоятельства.

Мы делаем все возможное, чтобы каждый из вас смог прийти и получить ту энергию, за которой вы идете на мои концерты. Музыка — это наша сила, и это особенно важно сейчас, — заявила Линда.

13 мая Линду задержали по делу о возможной подделке документов и доставили в столичное МВД, откуда ее отпустили в тот же день поздно вечером. По данным СМИ, инцидент связан со спором о правах на песни, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву и якобы были переоформлены на певицу и директора компании «Профит» Дарью Шамову. Фадеев, в свою очередь, заявил, что не стремился доводить ситуацию до суда, однако был вынужден действовать в правовом поле.

Ранее Тверской суд Москвы избрал домашний арест продюсеру Линды Михаилу Кувшинову. Его подозревают в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Фадеева. Кувшинов пробудет под стражей до 20 июня.

