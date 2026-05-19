Баку создал единую платформу для восстановления освобожденных территорий

В постконфликтный период Азербайджану удалось создать гибкую систему, которая объединила все государственные учреждения и позволила решить вопрос восстановления освобожденных территорий, заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, которые приводит Report, у людей нет времени ждать — они хотят вернуться на свои земли как можно скорее.

Если строительство или ремонт даже одного дома требует много времени, то становится очевидным, насколько сложен процесс одновременного возведения тысяч домов, а также школ, больниц, дорог и железнодорожной инфраструктуры. Поэтому правительство должно принимать оперативные решения и осуществлять весь процесс в единой координации, — сказал Гаджиев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что более 85 тыс. азербайджанцев в настоящее время уже вернулись, постоянно проживают и работают на территории Карабаха. По словам главы государства, обеспечение занятости и комфортных условий для этих граждан сейчас является ключевым приоритетом властей.