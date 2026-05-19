Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 11:43

Баку создал единую платформу для восстановления освобожденных территорий

Баку, Азербайджан Баку, Азербайджан Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В постконфликтный период Азербайджану удалось создать гибкую систему, которая объединила все государственные учреждения и позволила решить вопрос восстановления освобожденных территорий, заявил спецпредставитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, которые приводит Report, у людей нет времени ждать — они хотят вернуться на свои земли как можно скорее.

Если строительство или ремонт даже одного дома требует много времени, то становится очевидным, насколько сложен процесс одновременного возведения тысяч домов, а также школ, больниц, дорог и железнодорожной инфраструктуры. Поэтому правительство должно принимать оперативные решения и осуществлять весь процесс в единой координации, — сказал Гаджиев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что более 85 тыс. азербайджанцев в настоящее время уже вернулись, постоянно проживают и работают на территории Карабаха. По словам главы государства, обеспечение занятости и комфортных условий для этих граждан сейчас является ключевым приоритетом властей.

Страны СНГ
Азербайджан
Карабах
освобождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае поставили точку в заявлениях Си Цзиньпина о Путине и СВО
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
В Армении раскрыли планы касательно отношений с Россией
Эксперт по этикету напомнила, как правильно посещать городские бассейны
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.