19 мая 2026 в 11:59

Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ

Три человека пострадали в Рыково, Великих Копанях и Каховке из-за ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Три человека пострадали в Рыково, Великих Копанях и Каховке из-за атак ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Двух из них госпитализировали с различными травмами, в том числе с контузией, третьему раненому с ожогами оказали помощь на месте.

За прошедшие сутки террористические атаки киевского режима ранили троих мирных жителей Херсонской области, — написал Сальдо.

Сальдо отметил, что в результате атак повреждены неэксплуатируемое здание торгового назначения в Гладковке, частные дома в Антоновке и Ольгино. Также получили повреждение легковой автомобиль в Каховке и спецавтомобиль в Тавричанке.

Ранее стало известно, что коммунальных работников контузило в Каховке Херсонской области после атаки украинских БПЛА. Также был поврежден автомобиль и техника сотрудников.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что самая масштабная атака беспилотников на Москву и Московскую область была совершена на неделе с 11 по 17 мая. По данным дипломата, по гражданским объектам столичного региона было выпущено не менее 100 ударных дронов.

Регионы
Россия
Херсонская область
атаки БПЛА
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

