Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ Три человека пострадали в Рыково, Великих Копанях и Каховке из-за ВСУ

Три человека пострадали в Рыково, Великих Копанях и Каховке из-за атак ВСУ, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Двух из них госпитализировали с различными травмами, в том числе с контузией, третьему раненому с ожогами оказали помощь на месте.

За прошедшие сутки террористические атаки киевского режима ранили троих мирных жителей Херсонской области, — написал Сальдо.

Сальдо отметил, что в результате атак повреждены неэксплуатируемое здание торгового назначения в Гладковке, частные дома в Антоновке и Ольгино. Также получили повреждение легковой автомобиль в Каховке и спецавтомобиль в Тавричанке.

Ранее стало известно, что коммунальных работников контузило в Каховке Херсонской области после атаки украинских БПЛА. Также был поврежден автомобиль и техника сотрудников.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что самая масштабная атака беспилотников на Москву и Московскую область была совершена на неделе с 11 по 17 мая. По данным дипломата, по гражданским объектам столичного региона было выпущено не менее 100 ударных дронов.