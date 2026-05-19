ВСУ нанесли удар по коммунальщикам в Каховке

Коммунальных работников контузило в Каховке Херсонской области после атаки украинских БПЛА, сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук в Telegram-канале. Также был поврежден автомобиль и техника сотрудников.

Очередной террористический акт ВСУ. В результате атаки двух дронов были повреждены гражданский автомобиль и техника «Коммунального сервиса Каховки». Коммунальные работники, выполняя свои профессиональные обязанности, получили контузии, — уточнил Филипчук.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что ночная атака ВСУ на Энергодар была самой серьезной за последнее время — по интенсивности и психологическому воздействию на жителей, сотрудников станции и их семьи. Налет был массированным, дроны фиксировали в разных районах города на протяжении всей ночи.

До этого Минобороны РФ сообщило, что минимум 315 украинских БПЛА было сбито в небе над Россией в ночь на 19 мая. Беспилотники, в частности, нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областями.