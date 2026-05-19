Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 09:37

ВСУ нанесли удар по коммунальщикам в Каховке

Коммунальщиков в Каховке контузило после атаки украинского дрона

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Коммунальных работников контузило в Каховке Херсонской области после атаки украинских БПЛА, сообщил глава муниципалитета Павел Филипчук в Telegram-канале. Также был поврежден автомобиль и техника сотрудников.

Очередной террористический акт ВСУ. В результате атаки двух дронов были повреждены гражданский автомобиль и техника «Коммунального сервиса Каховки». Коммунальные работники, выполняя свои профессиональные обязанности, получили контузии, — уточнил Филипчук.

Ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что ночная атака ВСУ на Энергодар была самой серьезной за последнее время — по интенсивности и психологическому воздействию на жителей, сотрудников станции и их семьи. Налет был массированным, дроны фиксировали в разных районах города на протяжении всей ночи.

До этого Минобороны РФ сообщило, что минимум 315 украинских БПЛА было сбито в небе над Россией в ночь на 19 мая. Беспилотники, в частности, нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой областями.

Регионы
Херсонская область
БПЛА
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Раде заявили об исключении требований ЕС из антикоррупционной стратегии
Россия представила уникальную разработку, повышающую дальность ударов БПЛА
В российском городе задержали группу за незаконный выпуск алкоголя
Российская армия выполнила важную операцию под Харьковом
В Таиланде могут казнить гражданина РФ
Власти Украины задумались о расширении мобилизации
Наступление ВС РФ на Харьков 19 мая: последние новости, ситуация в Купянске
Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай
Оверчук раскрыл один факт о торговле между Россией и Белоруссией
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
Россия выделит 5 млрд рублей на поддержку Керченского пролива
В ВОЗ выразили сильную обеспокоенность из-за скорости распространения Эболы
Удары по Украине сегодня, 19 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Днепропетровске произошел взрыв
Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ
Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови
«Позор»: осужденный британский наемник почувствовал себя брошенным Лондоном
Назначен новый посол России в Марокко
Раскрыто состояние пилота сгоревшего при посадке в Якутии самолета
«Создаст новые риски»: психолог об идее снизить брачный возраст в России
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.