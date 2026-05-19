19 мая 2026 в 10:13

Названа причина вынужденной посадки Ан-2 в Якутии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Вынужденная посадка самолета Ан-2 связана с отказом двигателя, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Там отметили, что воздушное судно патрулировало пожароопасную обстановку в регионе.

Воздушное судно Ан-2 <...> произвело вынужденную посадку в связи с отказом двигателя на удалении 5-7 километрах от поселка Теплый Ключ, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по республике сообщила, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии. На борту находились восемь человек. Пассажиры пешком вышли из леса, где сел самолет, и направились в сторону Теплого Ключа. Данных о пострадавших и состоянии воздушного судна пока нет. После этого в регионе возбудили уголовное дело.

До этого самолет Ан-2 экстренно посадили на грунтовую дорогу в Бурятии. Воздушное судно занималось мониторингом лесных пожаров. Пострадавших в результате инцидента нет.

В начале мая пассажирский самолет авиакомпании S7, который выполнял рейс из Новосибирска в Баку, был экстренно развернут в воздушном пространстве Казахстана и совершил посадку в Омске. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

