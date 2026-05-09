В российском регионе самолет экстренно посадили на грунтовую дорогу Самолет Ан-2 экстренно посадили на грунтовую дорогу в Бурятии

Самолет Ан-2 экстренно посадили на грунтовую дорогу в Бурятии, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в Telegram-канале. Воздушное судно занималось мониторингом лесных пожаров. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сегодня воздушное судно Ан-2, осуществлявшее мониторинг лесных пожаров, по техническим причинам совершило аварийную посадку на грунтовую дорогу, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что пассажирский самолет авиакомпании S7, который выполнял рейс из Новосибирска в Баку, был экстренно развернут в воздушном пространстве Казахстана и совершил посадку в Омске. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

До этого пассажирский вертолет Ми-8Т вахтовиков совершил жесткую посадку в Усинске в Коми. На место направили группу пожарно-спасательного гарнизона. По предварительной информации, на борту находились 24 человека — 21 пассажир и три члена экипажа. За медицинской помощью обратились 10 человек.