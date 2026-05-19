19 мая 2026 в 09:58

В российском городе ограничили работу аэропорта

Росавиация ограничила работу аэропорта Пулково

Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации. В компании уточнили, что меры носят временный характер. В 10:14 мск представители Росавиации информировали, что ограничения сняты.

Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко написал, что в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика ввели временный запрет на полеты. По его словам, ограничения на прием и выпуск воздушных судов призваны обеспечить безопасность пассажиров.

До этого сообщалось, что в международном аэропорту Краснодара задерживаются вылет и прилет 17 рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. На вылет опоздали семь бортов: два — в Москву, по одному — в Анталью, Стамбул, Новосибирск, Сургут и Санкт-Петербург. Задерживается прибытие еще десяти рейсов: четырех — из Москвы, двух — из Санкт-Петербурга, двух — из Антальи, а также по одному из Екатеринбурга и Сургута.

