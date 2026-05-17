В двух крупнейших аэропортах на юге России запретили полеты

В двух крупнейших аэропортах на юге России запретили полеты В аэропортах Краснодара и Геленджика ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика ввели временный запрет на полеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ограничения на прием и выпуск воздушных судов призваны обеспечить безопасность пассажиров.

Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

В то же время в Новороссийске объявили ракетную опасность. Как сообщил глава города Андрей Кравченко в Telegram-канале, на улицах города зазвучали сирены — сигнал «Внимание всем». Местных жителей призывают не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон, а тех, кто находится на улице, — спрятаться в цоколе ближайшего здания или в подземном переходе.

Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки украинских дронов. Как передает пресс-служба ведомства, осуществляется личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной МНПЗ, где находилась смена строителей.