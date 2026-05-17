17 мая 2026 в 15:39

Азербайджан и Турция подпишут новое соглашение в сфере градостроительства

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Баку и Анкара планируют заключить новое соглашение в сфере экологии, градостроительства и развития территорий на полях 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, заявил замминистра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Омер Булут. По его словам, ведомства двух стран уже наладили четкую координацию и теперь готовы закрепить эти договоренности юридически, сообщает агентство Report.

Начиная от оборонной промышленности и заканчивая туристическим сектором, от сельского хозяйства до строительной отрасли — два государства всегда действовали по принципу «один народ — два государства»,заявил замминистра.

Булут отметил финансовую и моральную поддержку, которую Азербайджан оказал турецкому народу во время недавнего разрушительного землетрясения. Сейчас Анкара активно делится с бакинскими коллегами технологиями возведения доступного социального жилья и создания современной городской инфраструктуры.

Стороны также намерены вместе восстанавливать Карабахский регион, который сейчас активно заселяется и благоустраивается. Совместные строительные и архитектурные проекты охватят и другие крупные города страны, включая Баку. Турция также сообщила о готовности помочь Азербайджану в реализации экологической инициативы «Нулевые отходы».

Ранее председатель Милли Меджлиса (парламента) республики Сахиба Гафарова заявила, что отношения Азербайджана и России всегда будут самыми дружественными. Говоря о развитии экономических связей между странами, она отметила, что их «очень трудно догнать».

Страны СНГ
Азербайджан
строительство
Турция
